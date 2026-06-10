Los 128 nuevos huertos urbanos de la calle de la Prensa serán una realidad a finales de 2026

Los nuevos huertos urbanos que se ubicarán en un solar de la calle de la Prensa, entre el Túnel de la Televisión y la estación de ferrocarril, serán una realidad a finales de este 2026. El Ayuntamiento ha publicado la licitación de las obras que permitirán la construcción de 128 nuevos huertos en pleno casco urbano de la capital salmantina.

Según reconoce el Ayuntamiento en el acta, “los huertos urbanos constituyen una herramienta de regeneración ambiental, social y paisajística, especialmente en espacios residuales del tejido urbano”.

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La capital salmantina cuenta ya con 700 huertos en el barrio de Tejares junto a la ribera del Tormes, teniendo una gran participación, por lo que el Ayuntamiento estima “necesaria” la creación de 128 huertos urbanos en el solar municipal de la calle de la Prensa, una zona en la que se pretende crear un elemento de transición entre la zona urbana y la vía del tren, permitiendo un flujo peatonal, amplio, saludable, verde y el fomento de la biodiversidad.

El proyecto tiene un plazo de ejecución de seis meses un presupuesto base de licitación de 1.116.539,38 euros con el IVA incluido.

La actuación se integra en el proyecto de renaturalización de antiguas vías pecuarias de la estrategia urbana ‘CoNEcta Salamanca’, incluida a su vez en el Plan de Actuación Integrado ‘Europa transforma nuestros barrios’ para la convocatoria de fondos europeos EDIL 2025.