Las "24 Horas en Bici" regresan este fin de semana al Parque de la Alamedilla

El parque de la Alamedilla de Salamanca acoge este viernes 18 y sábado 19 una nueva edición de las ’24 Horas de Bici’, una iniciativa que reúne a los amantes del ciclismo en diferentes actividades sobre dos ruedas.

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La programación ha arrancado a las 19:00 horas del viernes, con recorridos en bicicleta tanto diurnos como nocturnos organizados junto a ‘Amigos de la Bici’.