Las "24 Horas en Bici" regresan este fin de semana al Parque de la Alamedilla

El parque de la Alamedilla de Salamanca acoge este viernes 18 y sábado 19 una nueva edición de las ’24 Horas de Bici’, una iniciativa que reúne a los amantes del ciclismo en diferentes actividades sobre dos ruedas.
La programación ha arrancado a las 19:00 horas del viernes, con recorridos en bicicleta tanto diurnos como nocturnos organizados junto a ‘Amigos de la Bici’.
Además, el sábado a las 19:00 horas, se celebrará un sorteo de artículos de ciclismo entre los participantes, poniendo el broche a esta actividad dedicada a fomentar el uso de la bicicleta.