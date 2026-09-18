El Mes de los Primeros Auxilios y del Corazón pone en marcha nuevos cursos en Salamanca

Dos nuevos cursos de primeros auxilios llegan a la ciudad salmantina. Por un lado, primeros auxilios básicos y por otro, reanimación cardiopulmonar. Con motivo del Mes de los Primeros Auxilios y del Corazón, se tiene como objetivo que los ciudadanos tenga conocimientos y habilidades esenciales para poder actuar ante una situación de emergencia.

Publicidad Publicidad

Las personas tendrán la oportunidad de asistir a estas sesiones tanto por la mañana como por la tarde. La formación comenzará el 30 de septiembre, de 10:00 a 13:00 horas, y el 2 de octubre, de 10:00 a 12:00 horas.

El grupo de tarde realizará las sesiones el 6 de octubre, de 16:00 a 19:00 horas, y el 8 de octubre, de 16:00 a 18:00 horas. Todas las sesiones tendrán lugar en la sala 1 de la Casa de las Asociaciones, situada en la calle Gran Capitán, 53-57.