Abierta la convocatoria de voluntariado internacional con destinos en África y América Latina

La Junta de Castilla y León ha abierto la convocatoria 2026 de su Programa de Voluntariado en Cooperación Internacional para el Desarrollo, una iniciativa que ofrecerá 18 plazas para participar directamente en proyectos solidarios en países en situación de vulnerabilidad.

La principal novedad es la diversidad de destinos y ámbitos de actuación. Los voluntarios colaborarán en 11 proyectos impulsados por ONG en Guatemala, Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Senegal, centrados en áreas clave como educación, salud comunitaria y seguridad alimentaria.

El programa se organiza en cuatro modalidades que permiten adaptarse a distintos perfiles. Por un lado, incluye opciones de corta duración y sin experiencia previa, pensadas para quienes quieren iniciarse en la cooperación. Por otro, ofrece plazas para profesionales y empleados públicos con perfiles especializados —desde el ámbito social y sanitario hasta la ingeniería o la gestión del agua— que trabajarán directamente en proyectos de desarrollo.

También se contemplan estancias de media y larga duración, con especial atención a perfiles vinculados a la educación, las ciencias sociales, la intervención comunitaria o la nutrición, donde se requiere mayor experiencia y formación.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha subrayado que este programa busca “implicar a la ciudadanía en la construcción de un mundo más justo”, al tiempo que ofrece una experiencia vital y profesional transformadora.

La convocatoria está dirigida a mayores de 21 años nacidos o residentes en Castilla y León. El plazo para presentar solicitudes será de 25 días hábiles y el proceso incluirá valoración de méritos y entrevistas.