Acabar con la precariedad y más oposiciones para estabilizar empleo, peticiones urgentes por el Día Mundial del Docente

El Día Mundial del Docente se torna como clave este lunes, 5 de octubre, al ser uno de los pilares básicos de la sociedad. Son muchos los profesores y maestros que piden cambiar sus condiciones laborales, algo que repercutiría positivamente tanto en la salud mental y laboral de los propios profesionales, como en la educación que se impartiría en los niños y niñas de Salamanca.

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha hecho una serie de reivindicaciones debido a que “la cuestión es que todo el mundo quiere que la educación avance, pero nadie quiere poner los medios”, haciendo hincapié en que se necesitan tomar medidas urgentes que alivien la presión que sienten muchos de los profesores y maestros en la región.

Federico Martín, presidente de la fuerza sindical, ha recordado el Pacto de Estado que se lleva reclamando desde hace años en donde se lleva pidiendo que se fijen una serie de condiciones de acceso, además de dictar cómo han de trabajar ante un “sistema de oposiciones que está caduco”.

Martín ha querido destacar un punto clave, el de haber utilizado “la educación como un arma política”, con continuos cambios normativos y compromisos que han repercutido de manera negativa en el profesorado. Ante esto, desde CSIF se tiene muy claro que la gran urgencia pasa por dictar una serie de normas que se puedan llegar a cumplir, garantizando “una normativa educativa estable, que pueda mantenerse en el tiempo independientemente de los cambios de Gobierno”.

Junto a lo mencionado anteriormente, se torna clave un Estatuto Docente que regule la profesión, estableciendo una serie de condiciones que queden totalmente pautadas para que profesores y maestros puedan desarrollar una carrera educativa adecuada y acorde a la sociedad actual.

Para ello, desde la fuerza sindical ven necesario plantear varios puntos a regular, entre los que se encuentran las condiciones de acceso a la profesión, la posibilidad de desarrollar una carrera docente, unas condiciones laborales dignas, un sistema de oposiciones que se revise y una formación continua de los profesionales. De este modo, se conseguiría “atraer y mantener a los mejores profesionales”.

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Por otro lado, también se ha solicitado una mayor inversión en Educación, donde, destacando el propio presidente el estar en plena época de estudios continuos que valoran qué necesidades tienen los alumnos, encontramos que “la inversión educativa de España está por debajo de la media de la OCDE”. Por esto mismo piden aumentar de manera seria y sostenida la economía destinada a este campo, además de tener como prioridad el aumento de la plantilla de los docentes.

Tener una educación ‘a la carta’ se torna como algo imposible, una utopía difícil de alcanzar. Aunque esto es cierto, desde CSIF también han propuesto una serie de iniciativas que acercarían tener una educación más personalizada, todo, además, porque la normativa obliga a ello centrándose en las necesidades individuales de los alumnos.

De este modo, ha puesto sobre la mesa la imposibilidad de desarrollar este tipo de iniciativas al tener un ratio de alumnos excesivamente grande, con la necesidad de que “el profesorado disponga de más tiempo para preparar clases personalizadas e individualizadas”.

Otra de las grandes propuesta es la de reducir la temporalidad y la precariedad laboral, donde según los datos de la OCDE existe un 24,6 por ciento del profesorado que trabaja sin una plaza fija, muy por encima de los límites de idoneidad establecidos donde esto debería situarse por debajo del 8 por ciento.

A esta falta de estabilidad, Martín añade otro problema, los puestos de trabajo a media jornada, donde muchos docentes “cobran por debajo de los 800 euros, lo que se les hace imposible pagar una casa en algunos municipios de Castilla y León en el caso de tener que desplazarse hasta allí”.

Otro de los grandes problemas tiene que ver con el exceso de burocracia, donde el 64 por ciento de los profesores de España señalan que gran parte del estrés se debe a este motivo, muy por encima de la situación en las clases u otros problemas similares: “El problema no es que el profesorado no quiera trabajar; el problema es que una parte excesiva de su tiempo se dedica a tareas burocráticas que no están directamente relacionadas con la enseñanza”.

Por otro lado, en este punto destaca que “es inconcebible que los centros educativos no dispongan de suficientes auxiliares administrativos y personal de apoyo para realizar buena parte de estas tareas. Necesitamos liberar al profesorado de burocracia para que pueda dedicar su tiempo a lo realmente importante: enseñar, preparar las clases y atender a los alumnos”.

Como punto positivo, CSIF Salamanca sí que destaca las fortalezas de Castilla y León en su sistema educativo con respecto a otras comunidades, aunque “si queremos mantener buenos resultados y garantizar el desarrollo profesional de nuestros docentes, tenemos que cuidar y reconocer su trabajo”.