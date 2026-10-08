Aprobada la reducción del horario lectivo para docentes mayores de 55 años

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado la reducción progresiva del horario lectivo de los docentes mayores de 55 años, además de un complemento salarial para los tutores, dos medidas que llevaban persiguiendo los sindicatos desde hace años y que por fin han llegado a buen puerto.

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Este acuerdo se desarrolló en septiembre de 2025 entre Consejería de Educación y CSIF, ANPE y STECyL-i, siendo suscrito el pasado 27 de julio. Por un lado, se reconoce económicamente la labor de los tutores, por lo que desde el 1 de septiembre de 2026, y en 14 pagas, se abonarán 20 euros mensuales durante el curso 2026-2027, 40 euros en 2027-2028 y 60 euros mensuales a partir de 2028-2029, variándose las retribuciones en función del salario en las Administraciones autonómicas.

Por otro lado se reducirá de manera progresiva el horario lectivo para el profesorado mayor de 55 años, desarrollándose en diferentes fases. La primera fase comienza este mismo curso 2026-2027 con la reducción de una hora o periodo lectivo para los docentes de 59 o más años. En el curso 2027-2028 se extenderá a quienes tengan 57 años y en 2028-2029 llegará a los docentes de 55 años.

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