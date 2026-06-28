El Ayuntamiento de Salamanca renueva su compromiso como Ciudad Amiga de la Infancia

Desde 2026 a 2029, el Ayuntamiento de Salamanca seguirá formando parte de del club Ciudad Amiga de la Infancia que otorga UNICEF. Un programa donde se busca impulsar y promover los derechos de los niños en el ámbito local, fomentando su participación escuchando así sus necesidades.

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De este modo, el Ayuntamiento de Salamanca ve como una prioridad seguir desarrollando políticas públicas que aseguren el correcto bienestar y desarrollo de los infantes de la casa, además de prevenir e intervenir en todo tipo de situaciones que se puedan dar en cuanto a desprotección de niños y niñas de la ciudad.