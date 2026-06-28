El Ayuntamiento de Salamanca renueva su compromiso como Ciudad Amiga de la Infancia

Desde 2026 a 2029, el Ayuntamiento de Salamanca seguirá formando parte de del club Ciudad Amiga de la Infancia que otorga UNICEF. Un programa donde se busca impulsar y promover los derechos de los niños en el ámbito local, fomentando su participación escuchando así sus necesidades.
De este modo, el Ayuntamiento de Salamanca ve como una prioridad seguir desarrollando políticas públicas que aseguren el correcto bienestar y desarrollo de los infantes de la casa, además de prevenir e intervenir en todo tipo de situaciones que se puedan dar en cuanto a desprotección de niños y niñas de la ciudad.
Del mismo modo, desde el consistorio se ha destacado “el éxito de los servicios municipales especializados de apoyo a la familia, información y formación de las personas que desempeñan funciones paternales y maternales, a quienes también se facilita la conciliación familiar y laboral, con iniciativas como el Programa de Intervención con Familias, el programa Educar en Familia y las ludotecas municipales. Al mismo tiempo, se colabora con la asociación Aprome para favorecer la protección de menores y con la Asociación Salmantina Contra el Bullying y Cyberbullying (Ascbyc) para prevenir el acoso escolar”.