La Junta pone a disposición de las familias venezolanas el teléfono 012 para atención psicológica

La Junta de Castilla y León ha puesto a disposición de todas las familias venezolanas el número 012 para dar asistencia psicológica a toda persona que lo necesite tras la catástrofe sufrida en el país latinoamericano.

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Como ha destacado la propia JCYL: “El servicio se prestará para ayudar a las familias que están viviendo momentos de dificultad ante la situación que está viviendo su país de origen”.