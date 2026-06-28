La Junta pone a disposición de las familias venezolanas el teléfono 012 para atención psicológica

La Junta de Castilla y León ha puesto a disposición de todas las familias venezolanas el número 012 para dar asistencia psicológica a toda persona que lo necesite tras la catástrofe sufrida en el país latinoamericano.
Como ha destacado la propia JCYL: “El servicio se prestará para ayudar a las familias que están viviendo momentos de dificultad ante la situación que está viviendo su país de origen”.
Por otro lado, también han recordado desde la Agencia de Protección Civil de Castilla y León y Emergencias de Castilla y León que está a disposición de venezolanos y venezolanas el teléfono 900 20 30 54 de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para consultas sobre los terremotos en Venezuela.