Una candidatura única para la Cámara de Comercio: “Creemos en la unidad para defender los intereses de las empresas e impulsar el desarrollo de Salamanca”

Empresarios de todos los sectores conforman la única candidatura que de momento se ha presentado a las próximas elecciones de la Cámara de Comercio de Salamanca. Una lista que “nace desde el conocimiento directo de la realidad empresarial de Salamanca con perfiles que representan en distintos sectores y con una visión compartida sobre lo que debe ser el papel de la cámara en el momento actual”, ha asegurado Paulino Benito, presidente de CEPYME Salamanca.

Publicidad Publicidad

Así, la candidatura presentada este lunes es sinónimo de “unidad” en una lista “única, sólida y que refuerce la estabilidad institucional”, ha añadido el presidente de CEPYME asegurando que “la Cámara de Comercio es una herramienta fundamental y debe estar con esa visión de colaboración, de suma de esfuerzos y de utilidad real para el tejido empresarial”. Una unidad “imprescindible para avanzar en una unidad de acción empresarial en la que CEO CEPYME Salamanca y la Cámara de Comercio vayan de la mano en la defensa de los intereses del tejido empresarial. Compartimos además una misma visión y unos objetivos comunes. La defensa de los intereses de los empresarios y el trabajo para el tejido económico de Salamanca sea más fuerte”.

Una candidatura que estará encabezada por Alberto Díaz que ha asegurado que la lista “nace desde el diálogo, desde la responsabilidad y desde una convicción compartida, que es que es el momento para reforzar la unidad empresarial de Salamanca. Una lista que representa una manera de entender el presente y el futuro de nuestras instituciones empresariales”. El candidato y actual presidente de la Cámara de Comercio ha asegurado que “vivimos un momento decisivo para Salamanca. Un momento en el que las empresas necesitan estabilidad, visión y capacidad de interlocución. Y precisamente por eso que Creemos que la unidad no es solo una opción positiva, es una necesidad estratégica”.

Publicidad