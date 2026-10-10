La carrera solidaria de la Guardia Civil provocará cortes de tráfico en el entorno del río este domingo

La carrera solidaria de la Guardia Civil de Salamanca provocará este domingo 11 de octubre una serie de cortes de tráfico tanto en el recorrido del circuito, como en algunas calles adyacentes. Así, dichas restricciones comenzarán desde minutos antes de la salida de la prueba, que está prevista a las 11:00 horas.

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En concreto, se cortará la glorieta del Monumento de la Aviación Militar, de modo que no se podrá acceder al puente Enrique Estevan ni a la glorieta de Vettones y Vacceos. También se cortará la calle Juan de Austria para impedir el acceso a la avenida Saavedra y Fajardo en dirección a la entrada de la ciudad, y se evitará entrar en Saavedra y Fajardo desde Carlos I. El último corte estará en la calle Santa Brígida, para que los vehículos no accedan a la calle Teso de San Nicolás.

Estas decisiones recaen en el recorrido de la carrera, que partirá de la avenida Carlos I y continuará por Saavedra y Fajardo y la Vía Helmántica hasta llegar al paseo fluvial. Desde allí, los corredores cruzarán el Puente Romano, subirán por la calle Santiago y la calle Teso de San Nicolás y volverán a bajar al paseo fluvial para recorrer la ribera de la capital hasta el puente Felipe VI. Tras bordear la Isla del Soto, regresarán por el mismo camino.