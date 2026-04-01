Comienzan las obras para reparar los pretiles del Puente Romano de Salamanca

Desde este martes post Lunes de Aguas y durante tres meses, previsiblemente, el Puente Romano de Salamanca estará sometido a obras de conservación y reforma.

Se trata de un plan de intervención del Área de Urbanismo para la conservación del monumento declarado de Bien de Interés Cultural, infraestructura que presenta vegetación, humedades, filtraciones, suciedad y roturas.

De esta forma, con la actuación que se ha iniciado por el interior del lado izquierdo del acceso del Arrabal, se busca reparar los pretiles de la cara interna a lo largo de todo el monumento.

Por ello, desde este martes se han comenzado a realizar trabajos de picado del motero deteriorado, así como de limpieza y de posterior aplicación de un nuevo revestimiento de cal. Todo ello, con un refuerzo con malla de fibra de vidrio y pintado de un color que respeta la estética histórica del monumento.

Una vez iniciados los trabajos, y según la licitación del Ayuntamiento de Salamanca, estos deberán tener un plazo máximo de duración de tres meses.

Acuerdo unánime para pedir a Junta y Gobierno de España mayor financiación para el Puente Romano

Cabe destacar que a mayores de este plan de intervención, el pleno del Ayuntamiento de Salamanca aprobó una moción conjunta para pedir a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España una mayor financiación para el mantenimiento óptimo del Puente Romano.

A raíz de este acuerdo, firmado por todos los grupos políticos del Consistorio, se busca una intervención más exhaustiva para reparar deficiencias más graves del monumento.

Además, solicitaron la dotación económica suficiente para la redacción y la ejecución de un proyecto de renovación acorde al monumento, así como una partida de financiación que se incluya en los presupuestos municipales para desarrollar un plan de mantenimiento anual, garantizando así una conservación preventiva.