Convocadas 32 plazas para el acceso al Cuerpo de Inspector de Educación de Castilla y León

La Junta de Castilla y León convoca un procedimiento selectivo para cubrir 32 plazas del Cuerpo de Inspector de Educación.

Publicidad Publicidad

Mediante la publicación de la orden este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León, la Junta busca cubrir estas plazas, de las que 28 corresponden al turno libre y cuatro reservadas para personas con discapacidad.

Las pruebas se realizarán en la localidad de León y podrán participar los funcionarios de los cuerpos docentes que tengan ocho años de experiencia como funcionarios de carrera, así como si cumplen los requisitos de titulación que establece la convocatoria.

Según la información que consta en el Bocyl, el procedimiento tendrá una fase de oposición, otra de concurso y una última de prácticas.

Todas las solicitudes se podrán presentar del 20 de octubre al 19 de noviembre.

Cabe recordar que los procesos selectivos anteriores se desarrollaron en Zamora (2019), Ávila (2016) y Soria (2010).