Diez alumnos aprenden a restaurar vehículos clásicos en el MHAS

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) y el CIFP Río Tormes han unido fuerzas para formar a nuevos profesionales especializados en la restauración de vehículos históricos y clásicos.

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Un total de diez alumnos, de entre 20 y 55 años, participan este curso en esta formación, que combina las clases con prácticas en las instalaciones del museo.

Actualmente, los estudiantes trabajan en la restauración de un SEAT 1400 de 1956, seleccionado por el MHAS y bajo la supervisión de sus técnicos.

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El convenio busca además favorecer el relevo generacional en un sector donde cada vez son más necesarios profesionales con conocimientos de las técnicas artesanales utilizadas en los vehículos clásicos.