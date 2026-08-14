Este lunes concluyen los trabajos de asfaltado en una de las entradas más transitadas de Salamanca

Las obras de asfaltado de la avenida de San Agustín concluyen este lunes, 17 de agosto, enmarcadas dentro de la campaña de asfaltado extraordinaria que el Ayuntamiento de Salamanca realiza en diferentes puntos de la capital del Tormes.

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De este modo, finalizan así los trabajos en uno de los accesos a Salamanca desde el Polígono de los Villares, siendo uno de los puntos con más tráfico de vehículos, tanto de entrada como de salida a la ciudad, como en los días de partido del Avenida o cuando se utilice el pabellón de Würzburg.

Obras De Asfaltado De La Avenida De San Agustín (3)

Más tarde se trasladarán las obras hasta la avenida del Doctor Ramos del Manzano, situada en la perpendicular al paseo de la Transición del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Esto se realizará durante las tardes del lunes y martes, en los tramos comprendidos entre la glorieta Adolfo Suárez y la confluencia con la calle Tomás y Valiente, a la altura del edificio FES.