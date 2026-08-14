Licitadas las obras de restitución del muro de la noria del Parque Arqueológico del Cerro de San Vicente

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado este viernes el procedimiento administrativo para la licitación de las obras de restitución del muro de la noria del Parque Arqueológico del Cerro de San Vicente, con un presupuesto base de 91.341,53 euros.
De esta forma, con la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio, se procederá a recuperar la parte del muro que se derrumbó como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas el pasado mes de febrero.
Según recuerdan desde el Consistorio, esta noria de sangre fue donada por la familia Barbero y "representa uno de los escasos Ejemplos de construcciones hidráulicas tradicionales que se han mantenido en la ciudad". La noria está instalada en el lugar donde funcionó otra ya desaparecida, que permitía regar los terrenos de cultivo que había en la zona hasta finales del siglo pasado.