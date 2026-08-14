Todos los centros del CAUSA cuentan ya con 30 nuevas fuentes de agua filtrada y refrigerada

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) ha iniciado un nuevo proyecto con la instalación de 30 fuentes de agua filtrada y refrigerada distribuidas por diversas zonas del CAUSA. Tal y como explica el Hospital de Salamanca, la incorporación de estas fuentes se integra en su Plan de Humanización, que busca conseguir una personalización real y tangible de la asistencia y del entorno hospitalario.

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Estas fuentes están instaladas y operativas tanto en el Hospital Universitario, como en los Edificios de Consultas, en el Hospital de Los Montalvos y en el Virgen del Castañar, en Béjar. Además, no se descarta en un futuro valorar la instalación de más fuentes si se observa tal necesidad.

Según explica el Hospital Universitario de Salamanca, esta acción se ha llevado a cabo con la intención de "asegurar que tanto los usuarios como los profesionales sanitarios dispongan de agua fresca y gratuita en todo momento" . Por ello, se han ubicado cerca de las zonas de consultas, salas de espera de las plantas de hospitalización y de las estancias de trabajo. En este sentido, la ubicación de las fuentes ha sido "cuidadosamente seleccionada para que estén siempre accesibles".

En cuanto a la acogida de esta iniciativa, desde el CAUSA aseguran que ha sido positiva, principalmente por los usuarios que solicitaban poder tener disponible agua, sobre todo, durante temporadas de altas temperaturas. Los profesionales, por su parte, "aseguran que este ha sido un paso más hacia su bienestar en el centro de trabajo".