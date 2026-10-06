Desde este martes ya puedes solicitar el voto por correo

Los electores que decidan realizar su voto por correo el próximo 29 de noviembre, podrán solicitar hasta el 19 de noviembre el certificado de su inscripción en el Censo Electoral correspondiente para poder votar hasta el 25 de noviembre, éste incluido. Primeramente, tendrán que obtener este certificado que será imprescindible para emitir el voto por correspondencia, solicitándolo por vía telemática en www.correos.es.

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Para así evitar desplazamiento y realizar la solicitud online del voto por correo, el interesado debe acreditar su identidad mediante firma electrónica y aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria y el DNI electrónico (DNI-e).

Si la solicitud se quiere realizar en las oficinas, esta petición debe realizarse personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad y que sea acreditada mediante certificación médico oficial. En este caso puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarialmente o consularmente. En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, Pasaporte o carnet de conducir originales.