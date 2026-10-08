La fachada del Ayuntamiento de Salamanca lucirá un año más los colores de España por el Día Nacional

Con motivo de la Fiesta Nacional celebrada este lunes 12 de octubre, la fachada del Ayuntamiento de Salamanca lucirá un año más los colores de la bandera de España. Así, desde este viernes 9 de octubre hasta este lunes el rojo y el amarillo iluminarán la Plaza Mayor.

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Según explica el Ayuntamiento de Salamanca, con este acto simbólico la ciudad quiere mostrar su compromiso con el Estado de Derecho, a la vez que homenajea y reconoce a la nación española y a todas las personas que rinden un servicio diario en la defensa del sistema de convivencia.

"La bandera constitucional simboliza la nación es signo de soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución de 1978: la libertad, la democracia, la justicia, la igualdad y el pluralismo político", concluyen desde el consistorio.