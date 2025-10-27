Los farmacéuticos salmantinos se forman en competencias digitales para una atención sanitaria más innovadora y cercana

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca ha puesto en marcha una innovadora formación en Competencias Digitales, enmarcada dentro del programa nacional impulsado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, con el objetivo de dotar a los profesionales del sector de las herramientas necesarias para desenvolverse con solvencia en el entorno digital.

Un paso decisivo hacia la farmacia del futuro.

En un contexto sanitario cada vez más digitalizado, el papel del farmacéutico se amplía y se adapta. La formación aborda desde la gestión segura de datos sanitarios, el uso de herramientas digitales de comunicación con pacientes, hasta la implantación de servicios farmacéuticos asistidos por tecnología, o la monitorización de la adherencia terapéutica mediante apps y dispositivos conectados.

“No se trata solo de aprender nuevas herramientas, sino de transformar la relación con el paciente y ofrecer una atención más eficiente, personalizada y accesible”, destacan desde el Colegio. Gracias a esta capacitación, los farmacéuticos estarán mejor preparados para acompañar a una población cada vez más digital, especialmente a personas mayores o con dificultades tecnológicas, garantizando que nadie quede atrás en la nueva era de la salud digital.

Repercusión directa en la población.

La aplicación práctica de estas competencias redundará en una atención más ágil, segura y coordinada. Los pacientes podrán beneficiarse de un seguimiento más cercano de sus tratamientos, mayor acceso a información sanitaria veraz y un canal de comunicación más fluido con su farmacéutico. Además, la digitalización contribuye a mejorar la eficiencia del sistema sanitario, reduciendo duplicidades, evitando errores de medicación y optimizando la gestión de recursos.

Formación continua y compromiso con la innovación.

Esta acción formativa se suma al compromiso constante del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca con la formación continua de sus colegiados, elemento clave para mantener los más altos estándares de calidad en la atención sanitaria.

Tal y como se ha puesto de manifiesto en anteriores campañas —como las dedicadas a la alergia estacional, la prevención del calor en verano o la lucha contra la obesidad—, el farmacéutico salmantino es un profesional cercano, accesible y en constante evolución, que asume nuevos retos para mejorar la salud y el bienestar de la ciudadanía.

“La transformación digital de la farmacia no es el futuro: es el presente. Con esta formación, los farmacéuticos salmantinos se colocan a la vanguardia del cambio, fortaleciendo su papel como primer punto de contacto sanitario de la población”, concluyen desde el Colegio.