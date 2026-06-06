FIAT 1100 matriculado en 1940 | Museo de la Historia de Automoción de Salamanca

Desde el Museo indican que el vehículo expuesto forma parte de la evolución del popular FIAT Balilla, presentado en 1932, un pequeño coche de aires americanizados

El FIAT 1100 matriculado en 1940 es la pieza elegida para el mes de junio en el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS).

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Se trata de un vehículo que simboliza la evolución técnica y estética de la automoción italiana y su estrecha relación con el desarrollo del automóvil en España.

Desde el Museo indican que el vehículo expuesto forma parte de la evolución del popular FIAT Balilla, presentado en 1932, un pequeño coche de aires americanizados.

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Además, fue en realidad en 1939 cuando nació el FIAT 1100, inspirado en las líneas del elegante FIAT 2800, con un motor de cuatro cilindros de 1.089 cc y 32 CV de potencia. Y, en concreto este vehículo fue matriculado por el juez decano de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Barcelona para prestar servicio en el Juzgado de Guardia.