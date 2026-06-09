Las Fiestas y Ferias de Salamanca 2026 tendrán un sistema pionero que ayudará a disfrutar de los conciertos a personas con discapacidad auditiva

El Ayuntamiento salmantino, junto a ASPAS, Asociación de Padres de Niños Sordos, han presentado 'Salamanca Accesible', un proyecto que ayudará a personas con discapacidad auditiva, a través de diferentes dispositivos, a que con otros sentidos puedan disfrutar de conceptos durante el día a día que sin ellos sería imposible.

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Según ha explicado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Myriam Rodríguez, se podrá hacer un uso real de los recursos existentes, como son una mochila para personas con discapacidad auditiva profunda y disfrutar de los conciertos, o diferentes medios repartidos por edificios públicos, entre ellos culturales, para hacer de Salamanca una ciudad accesible. De ellos, están disponibles una treintena de bucles fijos y portátiles señalizados a las entradas de los lugares y conectados con los equipos de sonido.

'salamanca Accesible' En El Ayuntamiento De Salamanca Junto a Aspas

Como es lógico, el objetivo principal es convertir a la capital del Tormes en una ciudad donde las personas con discapacidad auditiva puedan participar en el día a día. Eva Morales, presidenta de ASPAS, ha indicado una nueva iniciativa que tendrá lugar en las Fiestas y Ferias de Salamanca, una mochila que a través de diferentes vibraciones harán que las personas con este tipo de discapacidad puedan sentir y disfrutar el concierto. Serán cinco las mochilas que se puedan utilizar, teniendo que hablar aún con el grupo de música para adecuar los medios a estos dispositivos. Este recurso funciona a través de bluetooth que con vibraciones va acorde al sonido de la música.

Así pues, se han realizado otras medidas como la comprobación y difusión del funcionamiento de los bucles magnéticos instalados en dependencias municipales, la elaboración de materiales informativos y vídeos divulgativos sobre su uso, la realización de formación específica en accesibilidad auditiva para personal municipal y la dotación de recursos de apoyo para garantizar la accesibilidad en actividades.

Por otro lado, han querido potenciar el lenguaje de signos entre la población animando a la población a grabar vídeos bajo el lema “Salamanca Sabe Signar” acompañándolo del mismo hashtag para así llevar el lenguaje de signos por toda la capital del Tormes.