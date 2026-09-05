Las fuertes rachas de viento derriban un árbol de gran tamaño en el Paseo de San Vicente

Las fuertes rachas de viento registradas en Salamanca capital durante la tarde de este sábado, de hasta 70 km/h, han dejado tras de sí varios incidentes que han obligado a intervenir a los servicios de emergencia.

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Uno de los más destacados ha sido la caída de un gran árbol en el Paseo de San Vicente, el cual ha quedado tendido en mitad de la calzada, entre los dos carriles de circulación.

Posteriormente, el ejemplar ha sido retirado y trasladado a una zona segura para evitar incidentes de mayor gravedad.

El aire derriba un árbol en el paseo San Vicente

Además, el viento también ha desplazado y tirado varias vallas situadas en las inmediaciones. Cabe recordar que Salamanca, tanto capital como provincia, se encuentra en alerta amarilla por viento y, este, se mantendrá vigente hasta las 17:59 horas.

El aire derriba unas vallas en el paseo de San Vicente