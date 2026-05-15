El Hospital de Salamanca ofrece cribados gratuitos y consejos de prevención en una jornada sobre salud hepática

El Hospital Universitario de Salamanca acoge este viernes, 15 de mayo, una jornada de concienciación sobre salud hepática abierta a toda la ciudadanía y con acceso libre y gratuito. La iniciativa se desarrollará entre las 09:00 y las 14:30 horas en el hall principal de la planta baja y tiene como objetivo acercar la prevención y el cuidado del hígado a la población.

La actividad contará con sesiones informativas, talleres prácticos y pruebas gratuitas de valoración hepática sin necesidad de cita previa, que se realizarán por orden de llegada. Entre las principales acciones previstas destaca la realización de análisis del estado de fibrosis hepática mediante elastografía de transición, una prueba no invasiva que permite valorar el estado del hígado y cuyos resultados serán comentados en el momento por profesionales sanitarios.

Además, los asistentes podrán participar en cuestionarios de riesgo personalizados, talleres sobre nutrición y hábitos saludables y consultas abiertas para resolver dudas relacionadas con enfermedades hepáticas, prevención y seguimiento clínico.

La jornada ha arrancado con una apertura institucional y una conferencia centrada en la importancia del hígado como órgano vital y en la necesidad de fomentar el diagnóstico precoz de enfermedades que, en muchos casos, avanzan sin síntomas visibles. Los especialistas abordarán cuestiones como la esteatosis hepática, el consumo de alcohol, las hepatitis virales o las enfermedades autoinmunes, así como la importancia de mantener hábitos saludables.

Desde la organización recuerdan que muchas enfermedades hepáticas se desarrollan de forma silenciosa y destacan la importancia de la prevención y los controles médicos para detectarlas a tiempo. Según los datos aportados en la jornada, miles de personas podrían presentar ya inflamación hepática sin saberlo, mientras que el consumo excesivo de alcohol y los problemas metabólicos continúan siendo algunos de los principales factores de riesgo.

La actividad está organizada con la colaboración del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) y el equipo de la Unidad de Hepatología del Hospital Universitario de Salamanca.