Los jóvenes comienzan a llegar al río Tormes por el Lunes de Aguas

Cientos de jóvenes han comenzado a llenar la ribera del Tormes durante la mañana de este Lunes de Aguas. Sobre las 12:00 horas comenzaban miles de estudiantes y salmantinos a llenar el campo charro para disfrutar de la compañía de los amigos, familiares y conocidos.

Un día muy esperado por muchos al tratarse de un ‘semifestivo’ en el que descansan miles de personas por la tarde para disfrutar del Lunes de Aguas, del hornazo y de la bebida que cada uno quiera.

El dispositivo del Ayuntamiento de Salamanca con la Policía Local, además de la Guardia Civil en la provincia de Salamanca, han comenzado a funcionar desde primera hora de la mañana para controlar los accesos a la capital del Tormes y a cada una de las zonas habilitadas por esta jornada.

Las zonas donde se hará un especial hincapié será en los entornos del Puente Romano, la ribera de Curtidores, el Parque Fluvial en toda su longitud, la Huerta de los Jesuitas, la campa situada entre el arroyo del Zurguén y la carretera de Vecinos, los jardines de Santa Cándida María de Jesús y de Miguel Delibes, los parques Elio Antonio de Nebrija, Don Juan Tenorio y el botánico de Huerta Otea.

Además, se pide prudencia al volante, otro de los hechos que más se van a controlar, al haber tanto tráfico de vehículos en las carreteras de ámbito nacional, regional y provincial de todo el territorio salmantino.