Los Juegos Escolares bajan el telón con más de 7.000 participantes

Desde las 18:00 horas de este jueves, el pabellón municipal Würzburg ha acogido la ceremonia de entrega de premios del programa municipal de Juegos Escolares 2025/2026, recientemente remodelado y lleno de jugadores, entrenadores, delegados y familias.

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Durante el acto, el alcalde de Salamanca García Carbayo ha puesto en valor el impacto educativo del programa, que ha reunido a un total de 7.012 participantes: "Esta participación masiva refleja el compromiso municipal con un modelo deportivo que fomenta valores como la convivencia, el esfuerzo, la igualdad y la inclusión".

Tal y como apuntan desde el Ayuntamiento, uno de los aspectos más destacados de la edición ha sido el impulso al ‘juego limpio’, premiando el comportamiento ejemplar dentro y fuera de la pista. Esta edición, se ha reconocido con dicha distinción al Colegio de Educación Infantil y Primaria José Herrero y al Instituto de Educación Secundaria Martínez Uribarri "por su actitud deportiva y su contribución para propiciar un clima de respeto y compañerismo durante la temporada".

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En dicha competición, han formado parte un total de 2.796 participantes en las modalidades de baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano, tenis de mesa, bádminton, pádel y tenis. Además, se han desarrollado competiciones de atletismo en sus tres modalidades con alrededor de 700 participantes, un circuito de triatlón escolar con 52 inscritos y 12 torneos de ajedrez con 31 participantes.

Además, las cifras del programa prebenjamín de competición son las siguientes: en fútbol sala, 10 equipos con un total de 152 participantes, y en baloncesto, 22 equipos con 176 participantes. Por su parte, el programa de iniciación deportiva ha incluido nueve modalidades dirigidas a escolares en edad prebenjamín, con una participación de 1.800 niños y niñas.