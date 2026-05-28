El programa ‘Ponte en Marcha: Ganarás Salud’ llega a su fin con más de 650 paseos realizados

A las 17:30 horas de este jueves, ha tenido lugar en el Centro Municipal de Mayores Trastormes el acto de clausura de la iniciativa ‘Ponte en Marcha: Ganarás Salud’, conocida como 'Paseos Saludables'. La clausura ha sido presidida por la concejala de Salud Pública, Vega Villar, quien ha entregado los diplomas de reconocimiento a los participantes más activos de cada uno de los puntos de salida del programa.

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Esta iniciativa, desarrollada por el Ayuntamiento de Salamanca, se ha consolidado como "una de las más participativas dentro de las actividades de promoción de la salud, cuyo objetivo es fomentar la actividad física moderada, la socialización y los hábitos de vida saludables entre la población adulta de la ciudad".

Tras la entrega de diplomas, las personas asistentes han disfrutado de una merienda saludable amenizada con música de baile, "promoviendo así un ambiente de convivencia, participación y fortalecimiento de los vínculos entre las personas usuarias del programa".

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