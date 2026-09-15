La nueva cara del edificio de cuatro plantas demolido junto al centro de Salamanca

Los trabajos de demolición de un edificio junto a la plaza Julián Sánchez el Charro, entre las calles Pérez Oliva y Eras marchan a muy buen ritmo. Tras comenzar este martes, 15 de septiembre con las labores, se prolongarán hasta este viernes, 18 de septiembre, obligando a cortar las dos calles mencionadas anteriormente.

Publicidad Publicidad

Este antiguo edificio constaba de cuatro plantas, realizándose los trabajos durante gran parte de este martes, otorgando al lugar un aspecto totalmente diferente al inicial, siendo uno de los edificios históricos abandonados

Trabajos de demolición del edificio entre las calles Pérez Oliva y Eras1

De este modo, han sido muchas las personas que se han quedado visualizando estas labores que marchan bajo los tiempos estipulados, por lo que para se podrían respetar el planning organizado por el Ayuntamiento de Salamanca.