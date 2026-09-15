La nueva cara del edificio de cuatro plantas demolido junto al centro de Salamanca

Los trabajos de demolición de un edificio junto a la plaza Julián Sánchez el Charro, entre las calles Pérez Oliva y Eras marchan a muy buen ritmo. Tras comenzar este martes, 15 de septiembre con las labores, se prolongarán hasta este viernes, 18 de septiembre, obligando a cortar las dos calles mencionadas anteriormente.
Este antiguo edificio constaba de cuatro plantas, realizándose los trabajos durante gran parte de este martes, otorgando al lugar un aspecto totalmente diferente al inicial, siendo uno de los edificios históricos abandonados
De este modo, han sido muchas las personas que se han quedado visualizando estas labores que marchan bajo los tiempos estipulados, por lo que para se podrían respetar el planning organizado por el Ayuntamiento de Salamanca.
Los vehículos que circulen por Pérez Oliva desde la plaza Julián Sánchez el Charro serán desviados hacia la calle Maldonado Ocampo, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Salamanca a través de un comunicado. Además, aquellos conductores que transiten por la calle de Las Eras tendrán que girar hacia Dimas Madariaga para evitar la zona que afecta a los trabajos de derribo.