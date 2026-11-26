La Junta financiará tarjetas y vales para la compra gratuita de alimentos y productos básicos durante los años 2027, 2028 y 2029. Las entidades sociales podrán solicitar las subvenciones durante diez días naturales a partir de este viernes.

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La Junta de Castilla y León ha convocado 11,1 millones de euros en ayudas para facilitar la compra de alimentos y productos de primera necesidad a familias en situación de vulnerabilidad.

Las subvenciones están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que formen parte de la Red de Protección e Inclusión Social y que se encarguen de repartir tarjetas o vales de compra gratuitos entre las familias beneficiarias.

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El programa se desarrollará durante tres años y contará con financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). De los fondos previstos, se destinarán 3,8 millones de euros en 2027 y otros tantos en 2028, mientras que para 2029 la partida será de 2,9 millones.