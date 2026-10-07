El Partido Popular de Salamanca pone en marcha su equipo para las elecciones generales

El Partido Popular de Salamanca ya ha puesto en marcha su estructura de cara a las próximas elecciones generales. Este miércoles se ha celebrado el Comité Ejecutivo Provincial, reunión en la que se ha abordado la designación de las personas que formarán el Comité de Campaña de las elecciones generales de 2026.

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La estructura estará coordinada por Pilar Sánchez García, que asumirá la coordinación general de una campaña en la que el PP salmantino repartirá las distintas áreas de trabajo entre responsables de la capital y la provincia, organización, comunicación, movilización y programa electoral.

Ángel Fernández será el responsable de la capital y de la coordinación con los líderes nacionales, mientras que Antonio Labrador estará al frente de la organización en la provincia, con Inés Martín y Santiago Castañeda como adjuntos al equipo provincial.

El área de programa electoral y argumentarios quedará en manos de Álvaro Muñoz, mientras que Rosa Esteban asumirá la responsabilidad de la asesoría jurídica y la coordinación autonómica.

La organización de la campaña contará también con responsables específicos para los actos. Myriam Rodríguez se encargará de los actos sectoriales y Emilio Arroita de los actos públicos.

En el apartado de comunicación, Carmen Seguín será la responsable de comunicación, Ángel Porras estará al frente de la campaña digital y Eva López asumirá la campaña audiovisual.

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La movilización electoral será otra de las áreas principales de la estructura. Roberto Martín, Manuel Tostado y Ángel Lago coordinarán el equipo de movilización, interventores y apoderados. Por su parte, Paz Pablos, Manuel Gregorio y César Gómez-Barthe y Celada estarán al frente de la gestión del voto por correo y del CERA.

El comité contará además con una coordinación específica con los parlamentarios, responsabilidad que recaerá en María Jesús Moro y Bienvenido de Arriba, mientras que Jaime Calvo será el encargado de la coordinación con Nuevas Generaciones.