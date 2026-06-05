Las pruebas deportivas de este fin de semana provocan cortes de tráfico en Salamanca

La celebración, este fin de semana, de dos pruebas deportivas provocará diversos cortes y desvíos de tráfico, tal y como alerta el consistorio. Por un lado, este sábado 6 de junio, a partir de las 10:00 horas, tendrá lugar el XXVII Cross de la Policía Local de Salamanca. Por este motivo, se verán afectadas al tráfico la avenida de La Aldehuela, la glorieta de la Policía Local, el puente Juan Carlos I y el Camino del Río.

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En segundo lugar, la jornada del domingo 7 de junio se verá protagonizada por la celebración de la X Carrera Solidaria por la Donación de Órganos ‘Memorial Carmelo Martín’ – VI Marcha Savia, celebrada a a partir de las 10:00 horas.

En este caso, se verán afectadas la plaza del Poeta Iglesias, la Plaza Mayor, la calle Toro, la calle Vázquez

Coronado, la calle Zamora, la plaza de Los Bandos, la calle Íscar Peyra, la Cuesta del Carmen y la calle

Bordadores. Además, también estarán cortadas la calle Compañía, la calle Rúa Antigua, la calle de Cervantes, la calle Sierpes, la plaza de la Merced, la calle Vaguada de la Palma, el paseo de San Gregorio, el Puente Romano, el parque Elio y el carril bici de Antonio de Nebrija.

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X Carrera Solidaria por la Donación de Órganos - <a href= Ayuntamiento de Salamanca">