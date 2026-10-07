El PSOE reclama un espacio de referencia para preservar y divulgar la cultura charra en Salamanca

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca llevará al próximo Pleno una moción con la que el PSOE pretende reforzar la protección, conservación y difusión de la indumentaria y la cultura charra y avanzar hacia la creación de un espacio de referencia dedicado a este patrimonio.

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La iniciativa del PSOE busca que el Ayuntamiento de Salamanca adopte un papel más activo en la conservación de una tradición que, según defienden los socialistas, forma parte de la identidad de la ciudad y constituye una expresión cultural de gran riqueza y singularidad.

La concejala socialista Elvira Sánchez ha defendido la importancia de preservar no solo las prendas, sino también todo el conocimiento y patrimonio asociado a ellas. “La indumentaria charra no es solamente un traje. Detrás de cada pieza hay una historia, unos materiales, unas técnicas, unos artesanos y una forma de entender nuestra cultura que tenemos la obligación de conservar y transmitir”, señala la edil del PSOE.

Desde el Grupo Municipal Socialista advierten de que Salamanca cuenta con piezas y colecciones de gran valor, tanto de titularidad municipal como pertenecientes a particulares e instituciones, pero consideran que existen riesgos para su conservación derivados del paso del tiempo, de unas condiciones que no siempre son las adecuadas, de la falta de documentación y de la dispersión de numerosas colecciones familiares.

Por ello, el PSOE propone que el Ayuntamiento impulse un inventario del patrimonio charro municipal y proceda a su digitalización, además de mejorar las condiciones de conservación de las piezas. Los socialistas plantean también impulsar una política de donaciones y cesiones que permita incorporar a las colecciones públicas aquellas piezas consideradas de especial valor.

Otra de las propuestas que el PSOE llevará al Pleno pasa por organizar exposiciones temporales sobre la indumentaria y la cultura charra en el Museo del Comercio. La formación socialista plantea, además, estudiar la creación de un espacio permanente que permita reunir, conservar y divulgar este patrimonio.

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Para desarrollar esta propuesta, el PSOE apuesta por contar con la colaboración de museos, universidades, asociaciones, investigadores y artesanos especializados, con el objetivo de que el futuro espacio sea también un lugar de conocimiento y difusión de la cultura tradicional salmantina.