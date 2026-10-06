Raquel Meroño graba en Salamanca una nueva temporada de los gastroviajes de MasterChef World

Los gastroviajes de MasterChef World, el formato digital presentado por Raquel Meroño, está grabando su segunda temporada en Salamanca.

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Una grabación que arrancó este lunes y continúa este martes y que corresponde al primer gastroviaje que abrirá la nueva temporada de estos vídeos digitales relacionados con el mundo de MasterChef.

Precisamente, Raquel Meroño, ganadora de la quinta edición de MasterChef Celebrity, es la embajadora de un formato que se puede ver en las redes sociales del mítico programa de RTVE y a través de la aplicación para dispositivos móviles de MasterChef World.

Esta nueva gastroescapada combina el patrimonio de Salamanca con la gastronomía con dos jornadas a pie por el casco histórico de la ciudad. Paradas obligatorias en la Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la Universidad de Salamanca o Ieronimus, entre otros monumentos.