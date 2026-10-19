Salamanca afronta una semana con máximas de hasta 18 grados

Salamanca afronta una semana marcada por la estabilidad meteorológica, con cielos nubosos y claros y temperaturas máximas de entre 15 y 18 grados, según la previsión de la AEMET facilitada para la capital salmantina.

Publicidad Publicidad

Este lunes, los termómetros oscilarán entre los 2 y los 15 grados, mientras que el martes alcanzarán los 17. El miércoles será algo más fresco, con máximas de 16 grados y una probabilidad de precipitación del 20% durante la primera mitad del día.

De cara al jueves y al viernes, se esperan cielos poco nubosos e intervalos de sol, con máximas de 17 grados. El sábado, las temperaturas subirán hasta los 18 grados y la probabilidad de lluvia será del 5%.

Publicidad Publicidad