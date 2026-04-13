Salamanca aportó 790,2 millones de euros a las arcas públicas en 2025, en un contexto de recaudación récord

La recaudación tributaria del Estado en Salamanca ha experimentado un crecimiento notable durante el pasado ejercicio y mantiene su tendencia al alza en los primeros meses de 2026. Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria y recogidos por la agencia Ical, la provincia charra cerró el año 2025 con un avance del 13,4 por ciento en sus ingresos fiscales, lo que permitió aportar un total de 790,2 millones de euros a las arcas públicas.

Esta tendencia se ha consolidado en el arranque del nuevo año. Durante los meses de enero y febrero de 2026, la recaudación en Salamanca ha alcanzado los 183,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,9 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ingresos tributarios en Castilla y León | Ical

En el conjunto de la Comunidad, el año 2025 marcó un hito histórico con una recaudación total de 6.845,9 millones de euros. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el IVA fueron los principales motores de este crecimiento a nivel regional. El gravamen sobre el consumo registró un incremento del 17,6 por ciento en el último año, una cifra que ha seguido escalando en el inicio de 2026 debido a la resistencia de la demanda interna y el efecto de la inflación en los precios.

Por su parte, el Impuesto de Sociedades también contribuyó al balance positivo del Estado con un aumento del 6,3 por ciento durante 2025. Otros tributos, como el de la Renta de no Residentes, mostraron crecimientos de dos dígitos en el comienzo de 2026.