Salamanca invertirá casi 800.000 euros en mejorar la eficiencia energética del Julián Sánchez ‘El Charro’

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado por 798.655,26 euros las obras de mejora energética y del confort térmico del Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’. Los trabajos, con un plazo de ejecución de cuatro meses, beneficiarán a las más de 150.000 personas usuarias de sus instalaciones.

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La actuación contempla la instalación de toldos automatizados en la fachada de la plaza de la Concordia para reducir el calor provocado por la radiación solar, así como un sistema de lamas en el lucernario del pabellón deportivo para evitar el exceso de temperatura y los deslumbramientos durante la práctica del baloncesto.

Además, se renovará parte del sistema de climatización, se instalará una nueva caldera y se sustituirá toda la iluminación por tecnología LED. El proyecto también incluye mejoras en el aislamiento de la cubierta y la creación de nuevas zonas verdes en el exterior del edificio.

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La intervención se enmarca en el plan ‘CoNEcta Salamanca’, destinado a mejorar la sostenibilidad y la calidad de vida en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas.