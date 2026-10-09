David Mingo se convierte este viernes en el nuevo presidente de la Diputación de Salamanca

David Mingo Pérez, actual presidente en funciones de la Diputación tras la renuncia de Javier Iglesias y alcalde de Santa Marta de Tormes, se convertirá este viernes en el nuevo presidente de la Diputación de Salamanca. El palacio de La Salina acogerá el pleno extraordinario de toma de posesión del cargo que otorgará el mando a Mingo durante los meses que restan hasta las próximas elecciones municipales de 2027.

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La sesión ha sido convocada a las 13.00 horas. En primer lugar, tomará posesión de su cargo como diputado del PP Alberto Torres Marcos, alcalde de San Pedro del Valle. Posteriormente los diputados votarán al presidente, que será Mingo ya que cuenta con el apoyo de sus compañeros y, por tanto, de la mayoría de la corporación.

David Mingo irrumpió en política en 2007, cuando fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Santa Marta que estuvo bajo el mando de Javier Cascante durante dos legislaturas. En 2015 fue nombrado alcalde de la localidad, puesto que ocupa en la actualidad. Además, desde el año 2019 ha sido diputado del área de Cultura.

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