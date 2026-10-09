Calvarrasa de Abajo contará con una nueva escuela de tenis de mesa infantil

El Club de Tenis de Mesa Baucan Salamanca, en colaboración con el Ayuntamiento de Calvarrasa de Abajo, ha puesto en marcha una nueva Escuela de Tenis de Mesa dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años, con el objetivo de acercar este deporte a los más pequeños desde una perspectiva educativa, lúdica y adaptada a cada edad.

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La iniciativa comienza con 12 niños y niñas y nace con una filosofía en la que el aprendizaje deportivo va unido al juego, el movimiento y el desarrollo de habilidades motrices y cognitivas.

El tenis de mesa es una disciplina especialmente interesante durante la infancia. Su práctica permite trabajar de manera simultánea aspectos como la coordinación ojo-mano, concentración, agilidad, equilibrio, orientación espacial, reflejos y velocidad de reacción, al tiempo que introduce a los niños en habilidades como la estrategia, la anticipación y la toma rápida de decisiones.

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La escuela pretende que los participantes aprendan progresivamente los fundamentos del tenis de mesa —control de pala y pelota, golpes básicos, desplazamientos, saque, resto y juego de puntos—, pero sin perder de vista su principal objetivo: que los niños disfruten haciendo deporte y tengan ganas de volver al siguiente entrenamiento.

Para ello se trabajará mediante juegos, circuitos, retos, ejercicios de coordinación y actividades con y sin mesa, adaptando la dificultad a la edad y al nivel de cada participante. Los grupos serán reducidos, permitiendo un trabajo más individualizado. La programación prevista contempla entrenamientos durante el curso escolar los lunes y viernes. Mensaje whatshapp escuela.docx

Con este nuevo proyecto, el CTM Baucan Salamanca y el Ayuntamiento de Calvarrasa de Abajo buscan fomentar la actividad física entre los más jóvenes y dar a conocer un deporte accesible, dinámico y con numerosas posibilidades educativas.