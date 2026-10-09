213 firmas reclaman al Ayuntamiento la reapertura del pipicán de Prosperidad

Un total de 213 dueños de perros han firmado una petición para reclamar la reapertura del pipicán del barrio de Prosperidad, cerrado después de la resolución judicial que ordenó su clausura y mientras continúa la situación derivada del recurso presentado por el Ayuntamiento de Salamanca.

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El espacio, situado en las inmediaciones del paseo Padre Enrique Basabe y la calle La Milagrosa, comenzó a funcionar en 2023. Desde su puesta en marcha, el recinto ha sido objeto de quejas por parte de algunos vecinos de las comunidades próximas, principalmente por las molestias relacionadas con los ladridos de los perros.

El pasado 27 de febrero de 2026, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca ordenó el cierre del pipicán situado junto al Centro de Artes Escénicas y de la Música de Salamanca, en el marco del procedimiento iniciado por las molestias denunciadas por residentes de la zona.

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Ahora, los usuarios habituales del espacio han decidido trasladar su malestar mediante una recogida de firmas y pedir al Consistorio que busque una solución mientras el recinto continúa clausurado.

Reclaman una alternativa para los perros Los firmantes aseguran que el cierre se prolonga sin que se haya habilitado otro espacio específico donde los animales puedan correr, hacer sus necesidades y relacionarse con otros perros.

Por ello, solicitan que, mientras no sea posible reabrir el recinto, se habilite una zona alternativa y accesible. También reclaman que se permita nuevamente el acceso a la fuente de agua destinada a las mascotas, especialmente de cara a los meses de mayores temperaturas.

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La petición incluye además la solicitud de que el Ayuntamiento informe a los usuarios sobre la situación del pipicán, las actuaciones previstas y los plazos que se manejan para resolverla.