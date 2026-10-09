Carbajosa renovará el pavimento de la calle Sur acomodando el acceso al centro de salud

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada sigue remodelando diferentes partes del municipio, iniciando una nueva fase en la calle Sur con una inversión prevista de casi 40.000 euros que servirán para adecuar el pavimento de la calle, facilitando el acceso al centro de salud.

Publicidad Publicidad

De este modo, se persigue eliminar las barreras arquitectónicas y solventar de forma definitiva el agrietamiento y deterioro del pavimento que aún persistía en zonas de esta calle. Al ser un entorno cercano al centro de salud local, la intervención es “prioritaria para que todos los peatones, especialmente los mayores o las personas con movilidad reducida, puedan desplazarse por la zona con total tranquilidad, facilidad y seguridad”.

Para ello, se demolerá una parte para construir una rampa de acceso, evitando también la acumulación de agua de lluvia y rematándose con un nuevo acabado de baldosa hidráulica y adoquín prefabricado. Asimismo, se colocará una barandilla de acero inoxidable en el encuentro de las Calles Sur y Laguna para delimitar y proteger la zona peatonal y un pasamanos destinado específicamente a facilitar el tránsito y el apoyo de los viandantes.

Publicidad Publicidad