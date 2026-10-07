La Biblioteca Municipal de Villamayor vuelve a ser reconocida con uno de los Premios María Moliner

La Biblioteca Municipal de Villamayor ha vuelto a ser reconocida por su labor de promoción de la lectura y dinamización cultural con uno de los galardones del Concurso de Proyectos de Animación a la Lectura María Moliner 2026. El premio está dotado con 2.777,39 euros, que permitirán reforzar los fondos de la biblioteca con la adquisición de nuevos libros y publicaciones.

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Este reconocimiento se suma a los obtenidos en anteriores ediciones y supone un nuevo respaldo a la trayectoria de la biblioteca municipal y a su programación cultural, dirigida a vecinos de todas las edades.

Los Premios María Moliner, impulsados por el Ministerio de Cultura en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), distinguen los proyectos desarrollados por bibliotecas públicas de municipios de menos de 50.000 habitantes que buscan acercar los libros y la lectura a la ciudadanía.

En el caso de Villamayor, una parte fundamental de este trabajo recae en el bibliotecario Manuel Hernández Leal, cuya dedicación y apuesta por la programación cultural han sido claves para mantener una actividad continuada durante todo el año.

La Biblioteca Municipal cuenta con una programación que incluye cuentacuentos, sesiones de narración oral, teatro familiar y diferentes actividades de animación a la lectura, además de propuestas dirigidas específicamente a los centros educativos del municipio.

A estas iniciativas se suma el Club de Lectura, una de las actividades consolidadas de la biblioteca, que ofrece a sus participantes la posibilidad de compartir diferentes obras, intercambiar impresiones y participar en propuestas culturales relacionadas con la literatura.