Santa Marta renueva la zona exterior de la Escuela Municipal de Hostelería

Santa Marta de Tormes ha optado por remodelar la zona exterior del edificio que acoge la Escuela de Hostelería de la localidad y el Espacio de Innovación, lo que permitirá el desarrollo de diversas actividades al aire libre. Han sido los alumnos del Programa Mixto de Formación y Empleo “Mejora de espacios públicos y edificios municipales” quieness han llevado a cabo este acondicionamiento que ha consistido fundamentalmente en una reforma integral del suelo con un nuevo pavimento más accesible y transitable. Una nueva superficie que también supone menos costes de mantenimiento y menos consumo de recursos gracias a los materiales empleados en los trabajos.

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Por otro lado, los ocho alumnos del programa, que han estado trabajando en Santa Marta a lo largo de seis meses, también han retirado el chopo de gran tamaño que se encontraba en el patio, ya que las raíces estaban provocando daños en el terreno con las consiguientes dificultades de circulación. Además, se han realizado reparaciones de electricidad y fontanería, ya que las raíces también estaban dañando parte de las instalaciones.

Gracias a esta intervención, las instalaciones amplían sus posibilidades de uso creando un entorno más accesible, cómodo y transitable que podrá incorporarse a la programación y al funcionamiento habitual de la Escuela.

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La zona exterior está concebida como una extensión de los espacios de los que ya dispone la Escuela y abre nuevas posibilidades para organizar actividades vinculadas a la hostelería, la formación y el ámbito empresarial. Así, el patio podrá acoger diferentes propuestas y encuentros que, por sus características, puedan desarrollarse al aire libre, favoreciendo además un uso más versátil de las instalaciones.

Entre las posibilidades que ofrece este nuevo espacio se encuentra la celebración de actividades relacionadas con el ámbito hostelero, aprovechando la propia naturaleza de la Escuela Municipal de Hostelería como centro de formación y aprendizaje. El espacio exterior permitirá complementar las actividades que se desarrollan habitualmente en el interior y ofrecer un entorno diferente para determinadas propuestas formativas, demostraciones, encuentros o iniciativas vinculadas al sector.

Asimismo, su proximidad con el Espacio de Innovación permite ampliar las opciones para la celebración de actividades de carácter empresarial, encuentros profesionales o iniciativas que requieran de un espacio exterior. La incorporación de esta nueva zona contribuye, por tanto, a reforzar el carácter polivalente de unas instalaciones que reúnen en un mismo entorno formación, hostelería e innovación.