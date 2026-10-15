Salamanca ofrece visitas guiadas y teatralizadas gratuitas para descubrir la huella de Santa Teresa

Salamanca pone en marcha este jueves la programación especial de ‘Vive las Huellas’, una iniciativa de la Red Huellas de Teresa que permitirá conocer el legado de la santa en la ciudad a través de visitas guiadas y teatralizadas gratuitas.

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Los recorridos guiados se celebrarán de jueves a domingo a las 12:00 y a las 18:00 horas, con salida desde la plaza de Santa Teresa y paradas en distintos puntos del centro histórico.

La Casa de Santa Teresa abrirá el viernes, sábado y domingo, de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 horas. Además, acogerá visitas teatralizadas en diferentes horarios durante el fin de semana.

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Todas las actividades serán gratuitas, con un aforo máximo de 30 personas.