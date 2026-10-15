El autobús urbano de Salamanca bate su récord histórico con 64.490 viajeros en un día

El autobús urbano de Salamanca registró el pasado 8 de octubre su máximo histórico de viajeros en un solo día, con 64.490 usuarios, superando el anterior récord de 64.031, alcanzado el 30 de abril.

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La demanda continúa creciendo durante octubre, con tres jornadas en las que se han superado los 64.000 viajeros diarios. Además, entre enero y septiembre de 2026, el servicio acumuló más de 12,2 millones de usuarios, con septiembre como el mes de mayor demanda, al alcanzar 1.551.045 viajeros.

Por líneas, la más utilizada es la línea 4, Cementerio-Puente Ladrillo, con casi 1,6 millones de viajeros en los nueve primeros meses del año, seguida de la línea 3, Garrido-San José por el centro.