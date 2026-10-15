Salamanca acoge Dinamiza Joven con cinco días a la semana

Salamanca acoge desde este jueves, 15 de octubre, una nueva edición de Dinamiza Joven, el programa municipal que pasa de ofrecer actividades tres días a la semana a contar con propuestas durante cinco días. La iniciativa, presentada por el concejal de Juventud, César Gómez-Barthe, busca facilitar la participación de los jóvenes salmantinos con más alternativas gratuitas de entretenimiento, formación y cultura.

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Una de las principales novedades será la apertura del Espacio Joven los viernes, de 17:00 a 20:00 horas, con el programa Play and Connect, centrado en los juegos de mesa y el ocio tecnológico, incluida la posibilidad de utilizar una PlayStation. La programación también contempla actividades los sábados, de 10:30 a 13:30 horas.

La nueva edición mantiene propuestas de anteriores convocatorias, como talleres, manualidades, actividades de cocina y visitas culturales. También continuará Lingua Vibe, que se desarrolla los miércoles con profesorado nativo y permite acercarse al inglés, el árabe y el japonés.

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Todas las propuestas son gratuitas, aunque las plazas son limitadas y requieren inscripción previa. Las inscripciones para las primeras actividades ya están disponibles online y el Ayuntamiento recuerda la importancia de confirmar la asistencia una vez recibida la comunicación correspondiente.