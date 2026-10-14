Una Táurida Sur deja una nueva grabación de un bólido sobre Salamanca

La Red de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos (SPMN), vinculada al Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC, ha difundido una grabación de una Táurida Sur registrada durante la madrugada de este miércoles, 14 de octubre, en un fenómeno visible sobre zonas de Salamanca y Toledo.

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El bólido, identificado con el código SPMN141026B, se produjo a las 2:39 horas, según el horario peninsular. La cámara de Miguel A. Furones, situada en Navianos de Valverde, en la provincia de Zamora, captó el momento en el que el objeto dejó una pequeña estela luminosa en el cielo antes de apagarse con una sensación de pequeña explosión.

La publicación de la red científica destaca la fulguración del meteoro sobre la constelación de Erídano y suma este episodio a los registros de bólidos estudiados por el equipo.

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PRECIOSA #TÁURIDA SUR #SPMN141026B SOBRE #TOLEDO Y #SALAMANCA HOY a las 0h39m56s TUC (2h39 CEST). Aquí vemos su fulguración sobre #Eridano captada por Miguel A. Furones @MAFurones desde Navianos de Valverde, #Zamora. Otro bólido al listado @ice_csic:🤩👇 🌠https://t.co/ZL49qmxk5y https://t.co/DyX2oRhuZu — Red Investigación Bólidos y Meteoritos (SPMN) (@RedSpmn) October 14, 2026 ¿Qué es una Táurida Sur? Las Táuridas del Sur forman parte de una lluvia de meteoros que se produce cada año cuando la Tierra atraviesa una corriente de partículas y fragmentos de material espacial relacionados con el cometa Encke.

Cuando uno de estos fragmentos entra en la atmósfera terrestre a gran velocidad, la interacción con el aire genera luz y da lugar al fenómeno conocido popularmente como estrella fugaz. Si el meteoro alcanza un brillo especialmente intenso, recibe el nombre de bólido.

Las Táuridas son conocidas por producir algunos de estos destellos muy luminosos, aunque no destacan por registrar tantos meteoros como otras lluvias, como las Perseidas de agosto. Su actividad se prolonga durante el otoño, por lo que pueden dejar imágenes llamativas en el cielo nocturno a lo largo de varias semanas.

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Precisamente, este mismo usuario ha registrado otras Táuridas del Sur y bólidos en el cielo desde su cámara en la localidad de Navianos de Valverde, como la líncida de octubre que se puede ver en el siguiente vídeo con más claridad:



