La entrada a la Plaza Mayor por el arco de Poeta Iglesias estará cerrada hasta el 21 de octubre

El acceso a la Plaza Mayor de Salamanca por el arco de la plaza del Poeta Iglesias se mantendrá cerrado, al menos, hasta el próximo 21 de octubre, al prolongarse los trabajos sobre una acometida de agua presente en el lugar que se averió a principios del presente mes de octubre.

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Aunque en un primer momento se estimaba que la entrada iba a estar cerrada hasta este martes 13 de octubre, los trabajos de reparación de la tubería se prolongarán, como mínimo, hasta el 21 de octubre.

Ese retardo y demora en la reapertura del acceso se debe a que desde la empresa se quiere reparar por completo el problema, que no es otro que la avería de una tubería de fundición gris DN150.

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Por este motivo, y tal y como informa el Ayuntamiento de Salamanca, se mantienen las regulaciones establecidas en el entorno y los peatones no podrán transitar por el mencionado arco.