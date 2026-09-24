Salamanca pone este jueves la lupa en la investigación oncológica

Este 24 de septiembre no es un jueves cualquiera. Se celebra a nivel internacional el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer. A raíz de esta marca en el calendario, la AECC en Salamanca ha propuesto un evento que reunirá a todo aquel que quiera acercarse a la sede de la entidad a las 11:30 horas este jueves: un encuentro con los investigadores Alberto Orfao y Julia Almeida.

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Según apuntan desde la asociación, esta iniciativa permitirá acercar a la sociedad el trabajo que se desarrolla en el ámbito de la investigación oncológica, así como conocer de primera mano los proyectos que se están impulsando desde la asociación.

También en torno a la investigación, la Asociación Española Contra el Cáncer ha presentado este mes su nueva campaña, 'Investigación con impacto: Proyectos de investigación que impulsan proyectos de vida'.

Esta iniciativa sigue la misma línea que el evento programado, ya que busca mostrar los avances científicos financiados se traducen en la actualidad en resultados concretos para los pacientes, entre los que se destaca una mayor supervivencia y mejor calidad de vida.