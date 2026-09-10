Salamanca registra 37 nuevas empresas en julio, una menos que el año pasado

Salamanca registró la creación de 37 nuevas sociedades mercantiles durante el pasado mes de julio, una menos que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

Publicidad Publicidad

La provincia salmantina se sitúa así entre las que más sociedades mercantiles constituyeron en Castilla y León durante el mes de julio, solo por detrás de Valladolid (74), León (43) y Burgos (40).

En comparación con julio de 2025, Salamanca experimentó un ligero descenso en el número de nuevas empresas, del 2,6%. La evolución provincial contrasta con el comportamiento general de Castilla y León, donde se crearon 275 sociedades, un 7,8% más que hace un año.

El dato de julio deja a Salamanca en una posición destacada dentro de la Castilla y León. Tras las 37 sociedades constituidas en la provincia se encuentran Ávila, con 21; Palencia, con 20; Soria, con 17; Segovia, con 12, y Zamora, con 11.

Valladolid continúa encabezando la clasificación regional pese a registrar cuatro sociedades menos que hace un año. León sumó una más y Burgos experimentó un incremento de seis.

El crecimiento en el número de sociedades creadas en Castilla y León no se tradujo, sin embargo, en un mayor volumen de inversión.

Publicidad Publicidad

Las 275 nuevas empresas constituidas en la Comunidad suscribieron un capital de 9,1 millones de euros, frente a los 15,5 millones de julio de 2025, lo que supone un desplome del 41,2%.

En España también descendió el capital suscrito, aunque de forma más moderada, un 3,5%, hasta los 464,6 millones de euros.

Por otro lado, Castilla y León contabilizó 58 sociedades que ampliaron capital, por un importe conjunto de 21,7 millones de euros, mientras que 74 sociedades fueron disueltas durante el mes. De estas últimas, 63 lo hicieron de manera voluntaria, una por fusión y diez por otras causas.