Salamanca, tercera provincia de Castilla y León con más beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital

El número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Castilla y León se situó en 117.903 personas en septiembre, con una cuantía media mensual por beneficiario de 160,63 euros, según la estadística publicada este miércoles por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y recogida por la Agencia ICAL. En el conjunto de España, la prestación protegió a más de 2,76 millones de personas. De ellos, 17.299 están en Salamanca, que se sitúa como tercera provincia de la comunidad en el ranking de beneficiarios.

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Por provincias, los beneficiarios en Castilla y León fueron 25.682 en Valladolid; 23.147 en León; los 17.299 de Salamanca; 14.318 en Burgos; 9.454 en Ávila; 8.757 en Palencia; 8.242 en Zamora; 7.315 en Segovia; y 3.689 en Soria. En cuanto a las prestaciones, se contabilizaron 8.550 en León; 8.172 en Valladolid; 5.894 en Salamanca; 4.474 en Burgos; 2.990 en Zamora; 2.981 en Ávila; 2.711 en Palencia; 2.118 en Segovia; y 1.092 en Soria

Los datos recogidos por Ical indican que durante el pasado mes se contabilizaron en la Comunidad 378.982 prestaciones, con una cuantía media por hogar de 485,84 euros. La nómina bruta ascendió a 19,53 millones de euros y el ratio de beneficiarios por prestación se situó en 3,29.