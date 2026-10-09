Los salmantinos podrán consultar las listas electorales del 12 al 19 de octubre

Los electores podrán comprobar su inclusión en las listas electorales para las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre entre el 12 y el 19 de octubre. La consulta podrá realizarse de 8:30 a 14:00 horas en las oficinas municipales de atención ciudadana.

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Durante ese plazo, quienes detecten algún error en sus datos o no aparezcan en el censo podrán presentar una reclamación para corregir la situación antes de los comicios.

Las consultas estarán disponibles en el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados, en la avenida de Villamayor, 71; el Julián Sánchez 'El Charro', en la plaza de la Concordia; el Centro Municipal Integrado Trujillo, en la plaza de Trujillo; las dependencias municipales de la calle Íscar Peyra, 24-26, y el Centro Municipal de Mayores Trastormes, en el paseo César de la Riva, 58.

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